Всегда шел впереди собратьев: на Луганщине погиб главный сержант 'Карпатской Сечи' из Полтавы

В боях на Луганщине погиб военный из Полтавы Владимир Вязун, который неделю назад получил "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ. Он служил в рядах 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина.

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Защитнику с позывным "Вязь" навеки осталось 29 лет. О потере 27 января известили побратимы воина из сотни "Белые демоны", опубликовав ряд фотографий с улыбающимся Героем, который стал ангелом.

Владимир Юрьевич Вязун родился 18 сентября 1994 года в городе Полтава, окончил общеобразовательную школу №24. С юных лет парень решил, что хочет связать жизнь с войском, и в 2012-м окончил Кременчугский военный лицей.

"Лицейская семья снова теряет своих детей. Выпускник 2012 года Владимир Вязун. Погиб на востоке Украины, защищая нас с вами, наш город, наше государство. Вечная память лучшим сыновьям Украины. Вечная память нашим выпускникам!" – написал в Facebook бывший руководитель заведения Владимир Поляков.

На защиту Украины от российских оккупантов полтавчанин встал фактически с начала полномасштабной войны. Служил во втором штурмовом взводе сотни "Белые демоны", имел звание главного сержанта.

С октября 2022 по октябрь 2023 года "Вязь" как командир сводных групп защитников принимал участие в наступательной операции под Кременной на Луганщине и обороне позиций в районе Тернов на Донетчине.

"Как настоящий боевой сержант всегда шел впереди своих людей", – отметили побратимы защитника.

В последнее время он участвовал в боях за село Макеевка Сватовского района Луганщины, оборонных и штурмовых операций на линии фронта в области. Именно возле Макеевки 25 января в ближнем бою с врагом оборвалась жизнь воина.

У Владимира Вязуна было много военных наград, в частности, неделю назад ему вручили "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Лети синеглазый, держи небо! Настоящий Герой, имел много военных наград, последняя из них неделю назад – отличие главнокомандующего ВСУ "Золотой крест", последнее отличие..." - отметила знакомая воина Татьяна Ефремова.

В Тахтауловском старостинском округе известили, что Владимир Вязун жил в селе Тахтаулово, у него осталась жена. О дате и времени прощания с Героем землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с врагом погиб фотограф Игорь Калугин из Кременчуга Полтавской области. Жизнь 50-летнего защитника оборвалась на Купянском направлении фронта.

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