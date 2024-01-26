Не сразу смог попасть в армию: в боях за Украину погиб фотограф из Кременчуга. Фото

В боях за Украину погиб фотограф Игорь Калугин, который был родом из Кременчуга. Он отдал свою жизнь за нашу независимость в районе Табаевки Купянского района Харьковской области.

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Об этом сообщает "Кременчугский Телеграф", ссылаясь на родных военнослужащих. Игорь Калугин 1973 года рождения учился в Николаевском кораблестроительном институте. Также проходил обучение в Киевском училище связи.

До войны он увлекался фотографией, в частности снимал свадьбы.

Когда Россия напала на Украину, Игорь хотел сразу встать на защиту Родины. Однако на службу его не взяли, поскольку служил на флоте. Лишь в пятой волне мобилизации военному удалось попасть в ряды ВСУ.

Сначала Игорь Калугин проходил обучение на полигоне в Херсонской области. Затем его перебросили на позиции в Чаплинке вблизи Армянска в 3 км от линии границы с Крымом, где они простояли 8 месяцев.

С 2017 года военный был связистом в 17 батальоне 57 бригады, где дослужился до командира связи.

У Игоря Калугина осталось трое детей: сын и две дочери.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб доброволец из Хмельницкой области. 25-летний Вячеслав Гаджула вернулся из Польши, чтобы встать на защиту Украины.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб военный с Одесщины с позывным "Батя". 59-летнего Николая Харука побратимы называли "опытным сержантом с большим сердцем".