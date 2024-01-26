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Не сразу смог попасть в армию: в боях за Украину погиб фотограф из Кременчуга. Фото

Олег Тимченко
War
1 минута
1,6 т.
Не сразу смог попасть в армию: в боях за Украину погиб фотограф из Кременчуга. Фото

В боях за Украину погиб фотограф Игорь Калугин, который был родом из Кременчуга. Он отдал свою жизнь за нашу независимость в районе Табаевки Купянского района Харьковской области.

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Об этом сообщает "Кременчугский Телеграф", ссылаясь на родных военнослужащих. Игорь Калугин 1973 года рождения учился в Николаевском кораблестроительном институте. Также проходил обучение в Киевском училище связи.

До войны он увлекался фотографией, в частности снимал свадьбы.

Не сразу смог попасть в армию: в боях за Украину погиб фотограф из Кременчуга. Фото

Когда Россия напала на Украину, Игорь хотел сразу встать на защиту Родины. Однако на службу его не взяли, поскольку служил на флоте. Лишь в пятой волне мобилизации военному удалось попасть в ряды ВСУ.

Сначала Игорь Калугин проходил обучение на полигоне в Херсонской области. Затем его перебросили на позиции в Чаплинке вблизи Армянска в 3 км от линии границы с Крымом, где они простояли 8 месяцев.

С 2017 года военный был связистом в 17 батальоне 57 бригады, где дослужился до командира связи.

У Игоря Калугина осталось трое детей: сын и две дочери.

Не сразу смог попасть в армию: в боях за Украину погиб фотограф из Кременчуга. Фото

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб доброволец из Хмельницкой области. 25-летний Вячеслав Гаджула вернулся из Польши, чтобы встать на защиту Украины.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб военный с Одесщины с позывным "Батя". 59-летнего Николая Харука побратимы называли "опытным сержантом с большим сердцем".

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