'Опытный сержант с большим сердцем': в боях за Украину погиб военный с Одесщины с позывным 'Батя'. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб житель Черноморска Одесской области Николай Харук с позывным "Батя". Опытному воину, сержанту, было 59 лет.

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О смерти побратима сообщил на своей Facebook-странице командир воинской части Геннадий Дашко. Он отметил, что Николай – человек с большим сердцем, был действительно отцом для всех бойцов подразделения.

"Черноморск, встречай Героя. "Батя" возвращается на щите! Вчера ночью, защищая Украину, погиб мой побратим Николай Харук. Это очень большая потеря для Украины, для батальона и для меня лично... Герою Слава!" — написал командир.

О дате и месте захоронения Геннадий Дашко обещал сообщить позже.

OBOZ.UA уже сообщал о гибели военного с Прикарпатья Александра Настащука. Он был студентом второго курса Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника и без колебаний встал на защиту Украины.

Также мы писали о том, что в Черкассах простились с земляком, воином Сил обороны Украины Дмитрием Матвиенко. До полномасштабного вторжения РФ он являлся ведущим инженером испытательного центра ГП "Черкассыстандартметрология" и доцентом Черкасского государственного технологического университета.