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"Опытный сержант с большим сердцем": в боях за Украину погиб военный с Одесщины с позывным "Батя". Фото

OBOZ.UA
War
1 минута
1,3 т.
'Опытный сержант с большим сердцем': в боях за Украину погиб военный с Одесщины с позывным 'Батя'. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб житель Черноморска Одесской области Николай Харук с позывным "Батя". Опытному воину, сержанту, было 59 лет.

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О смерти побратима сообщил на своей Facebook-странице командир воинской части Геннадий Дашко. Он отметил, что Николай – человек с большим сердцем, был действительно отцом для всех бойцов подразделения.

"Опытный сержант с большим сердцем": в боях за Украину погиб военный с Одесщины с позывным "Батя". Фото

"Черноморск, встречай Героя. "Батя" возвращается на щите! Вчера ночью, защищая Украину, погиб мой побратим Николай Харук. Это очень большая потеря для Украины, для батальона и для меня лично... Герою Слава!" — написал командир.

О дате и месте захоронения Геннадий Дашко обещал сообщить позже.

OBOZ.UA уже сообщал о гибели военного с Прикарпатья Александра Настащука. Он был студентом второго курса Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника и без колебаний встал на защиту Украины.

Также мы писали о том, что в Черкассах простились с земляком, воином Сил обороны Украины Дмитрием Матвиенко. До полномасштабного вторжения РФ он являлся ведущим инженером испытательного центра ГП "Черкассыстандартметрология" и доцентом Черкасского государственного технологического университета.