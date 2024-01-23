Ему навсегда будет 20: на фронте погиб студент с Прикарпатья, вставший на защиту Украины. Фото

В боях за Украину погиб воин с Прикарпатья Александр Настащук. Он был студентом второго курса национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника, и без колебаний встал на защиту Украины.

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Жизнь 20-летнего воина оборвалась вблизи Гуляйполя в Запорожье. О потере рассказали в Коломыйском учебно-научном институте ПНУ им. В. Стефаника, где учился Герой.

"Студент Коломыйского учебно-научного института Александр Настащук погиб на войне... Трудно найти слова утешения, невозможно унять боль от потери, но пусть доброе, светлое воспоминание о защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых побратимов, одногруппников, всех , кто знал его, любил и уважал. Вечная и светлая память Герою!" – говорится в сообщении.

В институте рассказали, что Александр учился на втором курсе, овладевал профессией учителя физкультуры.

Только 2 декабря 2023 г. он отметил свое 20-летие. Несколькими днями ранее – получил почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест". А 22 января – погиб под Гуляйполем, выполняя боевое задание.

"20-летний младший сержант, командир 2 инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода 75 батальона 102 бригады погиб сегодня, 22 января, в Запорожской области (Гуляйполе) в результате сброса боеприпаса с вражеского дрона", – говорится в преддверии.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Александр Гаранов. Последний бой он принял 15 января в Луганской области.

Также сообщалось, что в бою с врагом в Луганской области отдал жизнь 28-летний Роман Бутрин из Тернопольщины. 22 января его провели в последний путь на малой родине.

Кроме того, на щите с войны вернулся доцент университета из Черкасс Дмитрий Матвиенко. Его жизнь оборвал вражеский артобстрел в Донецкой области.