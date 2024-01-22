Ему навсегда будет 28: на фронте погиб защитник c Тернопольщины. Фото

В понедельник, 22 января, Бучацкая громада Тернопольщины провела в последний земной путь воина Романа Бутрина. Он погиб в боях с врагом на Лиманском направлении фронта.

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Защитнику навеки осталось 28 лет. О потере сообщил Бучацкий городской совет.

Роман Васильевич Бутрин, 25 июня 1995 года рождения, был родом из села Матеушевка, а последние не полные шесть лет прожил в селе Зеленое.

"Был любящим сыном, чутким братом и чудесным, любимым дядей для своих племянниц. Оставшись сиротой, не задумываясь пошел на защиту Родины. Ему через полгода должно было исполниться 29 лет", – написала в Facebook Мария Антонив.

Присоединившись к рядам ВСУ, Роман стал оператором взвода противотанковых ракетных комплексов. Как настоящий воин, он достойно исполнял свой воинский долг, оставался верен присяге, участвуя в обороне государства и сдерживании вооруженной агрессии РФ.

Свой последний бой защитник принял 17 января на Лиманском направлении – погиб возле села Терны в Донецкой области.

"Склоняем головы перед подвигом воина. Искренне сочувствуем родным", – отметили в Бучацком городском совете.

Утром 22 января жители Зеленого образовали "живой коридор" и, став на колени, провели Героя в последний раз к его дому. Затем в селе отслужили парастас по погибшему и с почестями похоронили воина. На территории всей громады объявлен день траура.

"Чтим память всех Героев, которые ценой собственной жизни отстаивают будущее для нас! Вечная память и слава Герою! – выразил соболезнования родным и близким, друзьям и побратимам воина третий отдел Чортковского РТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину на фронте погиб 31-летний воин ВСУ Василий Приймак с Винниччины. Он служил стрелком-помощником пулеметчика, воевал на Запорожском направлении.

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