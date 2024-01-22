'Боровся за будущее каждого украинца': на фронте погиб 31-летний защитник с Винниччины. Фото

Защищая независимость и свободу Украины, в боях погиб воин ВСУ Василий Приймак с Винницкой области. Он был стрелком-помощником пулеметчика, в последнее время воевал на Запорожском направлении.

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Без родного человека остались жена, мама и брат. О потере сообщил Турбовский поселковый глава Игорь Соць.

Василий Викторович Приймак, 25 августа 1993 года рождения, жил в селе Старая Прилука. В ряды ВСУ мужчина присоединился 31 октября 2022-го, был стрелком (помощником пулеметчика) в первом отделении третьего взвода оперативного назначения.

"Все это время, несмотря на усталость и боль, упорно шел вперед за волю и свободу, верой и правдой боролся с оккупантом за нашу Украину, за жизнь и будущее каждого украинца. Ему бы еще жить, строить, творить, любить, но несправедливая и ненавистная война забрала победителя навсегда…" – говорится в сообщении.

Пока неизвестно о дате и месте гибели воина с Винниччины. Но известно, что некоторое время родные считали его пропавшим без вести – они потеряли с ним связь еще 11 декабря, когда он находился возле села Вербовое Пологовского района Запорожской области.

"Есть информация, что был ранен, и направлялся к пункту эвакуации", – писал брат защитника в сети, прося неравнодушных людей помочь.

К сожалению, на днях семья получила горькую весть с фронта – Василий Приймак погиб, до последнего защищая родную землю от российского захватчика.

"Нашелся… Погиб… Вечная память тебе, мой родной…" – позже сообщил Роман Приймак.

Он потерял брата, их мама – сына, а жена Героя – мужа.

"Низко склоняем головы в глубокой скорби и выражаем искренние соболезнования семье и близким. Пусть душа погибшего воина обретет вечный покой, а память о героическом сыне Украины всегда будет храниться в наших сердцах… Вечная память защитнику Украины", – отметил поселковый глава.

О возвращении Василия Приймака "на щите" в родной дом громаде будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах на днях попрощались с 46-летним стрелком мотопехотной роты Дмитрием Матвиенко. До полномасштабной войны он был ведущим инженером испытательного центра ГП "Черкассыстандартметрология" и доцентом Черкасского государственного техуниверситета.

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