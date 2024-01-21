Война забирает лучших: в боях за Украину погиб доцент с Черкасс

В Черкассах простились с земляком, воином Сил обороны Украины Дмитрием Матвиенко. До полномасштабного вторжения он был ведущим инженером испытательного центра ГП "Черкассыстандартметрология" и доцентом Черкасского государственного технологического университета.

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Прощание состоялось 20 января на Площади Славы в облцентре. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Провели в последний путь отважного воина, солдата Дмитрия Матвиенко.... Службу проходил в должности стрелка мотопехотной роты. Погиб в результате совершения противником артиллерийского обстрела позиций подразделения в Донецкой области. Дмитрию Матвиенко было 46 лет... Вечная память Герою", – написал городской голова Черкасс.

Он рассказал, что Дмитрий Матвиенко родился и вырос в Черкассах. Высшее образование по специальности "Промышленная экология и охрана окружающей среды" получил в Черкасском инженерно-технологическом институте. После получения диплома продолжил обучение в аспирантуре по специальности "Техногенная безопасность государства".

"В 2019 году защитил диссертацию по специальности "Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение" и получил степень кандидата технических наук. Работал на Государственном предприятии "Черкассыстандартметрология" (от инженера 2 категории до ведущего инженера испытательного центра). Занимал должность доцента в Черкасском государственном технологическом университете", – рассказал Бондаренко.

В ГП "Черкассыстандартметрология" рассказали, что последний бой воин принял 15 января.

"Погиб наш Доцент – ответственный, отзывчивый, талантливый, целеустремленный сотрудник и товарищ", – вспоминают о Дмитрии его коллеги.

Напомним, на днях погиб молодой воин с Прикарпатья Алексей Труш, проходивший подготовку в Британии. Маму Герой потерял еще в детстве, во время большой войны умер и его отец. Свой последний бой защитник, которому навсегда останется 22 года, принял в Донецкой области.

Ранее стало известно, что возле Клещиевки погиб десантник из Львовской области. Остап Мороз был ровесником Алексея Труша: ему тоже было всего 22 года.

Также сообщалось, что домой на щите возвращается 24-летний воин бригады "Азов" НГУ из Тернопольской области. Чуть больше месяца Андрей Крыса, вставший на защиту Украины почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, мог отметить 25-летие. Однако он пал в бою с врагом в Луганской области 15 января.