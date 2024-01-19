Проходил обучение в Великобритании: в Донецкой области погиб пограничник Алексей Труш из Яремче. Фото

Защищая Украину, погиб молодой воин с Прикарпатья Алексей Труш, который проходил подготовку в Британии. Свой последний бой защитник, которому навсегда останется 22 года, принял в Донецкой области.

Видео дня

Трагическое известие сообщили на малой родине Героя, в Яремчанском городском совете. Еще в детстве Алексей потерял маму, а уже во время полномасштабной войны с Россией ушел в лучший мир и его отец.

"Еще одна тяжелая потеря в нашей громаде... Выполняя свой долг по защите Украины, в Донецкой области погиб Алексей ТРУШ, житель микрорайона Ямная. Соболезнования родным и близким! Вечная память", – говорится в сообщении горсовета.

Несколько больше о Герое рассказал журналистам "Общественного" управляющий делами Яремчанского горсовета Василий Озорович.

Родился будущий воин 28 марта 2001 года. Еще в детстве потерял маму, после смерти которой мальчика воспитывал папа. Когда Россия уже начала полномасштабное вторжение, умер и он, оставив сына круглым сиротой.

По словам Озоровича, контракт Алексей подписал после прохождения срочной службы. Украину он защищал в рядах пограничных войск. Молодой воин также успел пройти обучение в Великобритании.

15 января он пал в бою с врагом, до последнего вздоха защищая свою страну и свой народ.

Напомним, ранее стало известно, что возле Клещиевки погиб десантник из Львовской области. Остап Мороз был ровесником Алексея Труша: ему тоже было всего 22 года.

Также сообщалось, что домой на щите возвращается 24-летний воин бригады "Азов" НГУ из Тернопольской области. Чуть больше чем через месяц Андрей Крыса, вставший на защиту Украины почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, мог отметить 25-летие. Однако он пал в бою с врагом в Луганской области 15 января.