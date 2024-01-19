Ему навсегда будет 22: возле Клещиевки погиб десантник из Львовской области. Фото
В боях с российскими оккупационными войсками погиб военный из Львовской области Остап Мороз. Герою, отдавшему свою жизнь за нашу независимость, было всего 22 года.
Об этом сообщили в Гнездичевской территориальной громаде. Остап Тарасович Мороз родился в 2002 году, проживал в селе Жировское.
Боец проходил военную службу по контракту в десантно-штурмовой бригаде.
Жизнь защитника Украины оборвалась 17 января возле Клещиевки Донецкой области во время выполнения боевого задания.
Кортеж с гробом прибудет в родное село Жировское в субботу, 20 января, в 12:30 (маршрут – из Жидачова через село Заболотовцы). Парастас состоится в тот же день в 17:00, а чин похорон – в воскресенье, 21 января, в 13:30.
Кроме того, 19-21 января в Гнездичевской территориальной громаде объявили днями траура.
Как сообщал OBOZ.UA, 14 января в боях у Дибровы в Луганской области погиб 22-летний воин ВСУ Роман Данилюк из Луцка. Он служил по контракту в должности сапера инженерно-саперного отделения.
В боях за независимость Украины в районе Работино на Запорожском направлении погиб солдат Юрий Кухтин. Жизнь 39-летнего бойца оборвалась при обстреле российским ударным FPV-дроном 1 января.
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