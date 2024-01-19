Не дожил месяц до 25-летия: в боях на Луганщине погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В боях на восточном фронте погиб молодой воин бригады "Азов" Национальной гвардии Андрей Крыса из Тернопольской области. Он встал на защиту Украины почти сразу после полномасштабного российского вторжения.

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Через месяц защитник мог бы отмечать 25-летие. О потере сообщил первый отдел Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Крыса Андрей Иванович, 21.02.1999 года рождения, был жителем села Волица. Свой военный путь начал почти с первых дней полномасштабной войны: сначала подписал контракт с ВСУ, а затем перевелся в "Азов" НГУ.

В мирной жизни Андрей был тихим, немногословным и спокойным, но война внесла свои коррективы в его характер. Знакомые и побратимы вспоминают молодого защитника как амбициозного и всегда энергичного бойца. Он был искренним, настойчивым и неотступным.

Даже находясь на реабилитации после ранения, военный рвался к своим сослуживцам, потому что знал, что там он оставил частицу самого себя, своих родных людей, нуждающихся в поддержке. Он вернулся в строй, но, к сожалению, ненадолго.

Андрей Крыса погиб 15 января возле Дибровы Северодонецкого района Луганской области. Ему навеки осталось 24 года.

"Все перечеркнула война, все... В мгновение ока оборвалась молодая жизнь. А могло быть все по-другому, если бы не война. Уважаем память всех Героев, которые ценой собственной жизни отстаивают будущее для нас! Искренние соболезнования родным и близким, друзьям и побратимам. Вечная память!" – отметили в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января в боях возле Дибровы на Луганщине погиб 22-летний воин ВСУ Роман Данилюк из Луцка. Он служил по контракту в должности сапера инженерно-саперного отделения.

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