Ему навсегда будет 25: на фронте погиб доброволец из Хмельницкой области, который вернулся из Польши, чтобы стать на защиту Украины

На войне за свободу Украины погиб молодой воин Вячеслав Гаджула из Каменецком. Жизнь героя оборвалась 17 января.

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Трагическое известие о гибели бойца сообщило местное издание. Защитнику было всего 25 лет.

Вячеслав Гаджула родился и проживал в селе Большая Слободка Каменец-Подольского района Хмельницкой области. После школы защитник учился в индустриальном техникуме в Каменце-Подольском, где получил специальность электрика.

В момент полномасштабного вторжения, Вячеслав находился в Польше. Однако он решил вернуться в Украину и добровольно вступил в Вооруженные силы Украины. Защитник присоединился к 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Во время службы получил звание сержанта.

Жизнь героя оборвалась 17 января у поселка Синьковка в Купянском районе Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в боях с врагом погиб военнослужащий ВСУ Михаил Федишин из Львовской области. Он стал на защиту Родины добровольно, служил в 43-м ОМБр. Защитнику навеки осталось 33 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января под Марьинкой погиб 28-летний воин Иван Якубовский из Львовской области. Он воевал с первых дней войны, был гранатометчиком в 46-й ОАэмбр.

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