Ушел на фронт добровольцем: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

На фронте в боях с врагом погиб военнослужащий ВСУ Михаил Федишин со Львовской области. Он стал на защиту Родины добровольно, служил в 43-й ОМБр.

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Защитнику навеки осталось 33 года. О потере сообщил Золочевский городской совет.

Михаил Игоревич Федишин, 1990 года рождения, проживал в селе Червоное Золочевского района Львовщины.

Присоединившись добровольно к рядам ВСУ, стал старшим механиком-водителем механизированной роты мехбатальона 42-й отдельной механизированной бригады (в/ч А4667).

Погиб защитник в боях 20 января. О дате и времени прощания с воином громаде сообщат дополнительно.

"Выражаем соболезнования родным и близким по поводу большой потери – смерти воина Михаила", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января под Марьинкой погиб 28-летний воин Иван Якубовский со Львовской области. Он воевал с первых дней войны, был гранатометчиком в 46-й ОАэМБр.

17 января на Бахмутском направлении фронта погиб 22-летний защитник Остап Мороз со Львовщины. Свой последний бой молодой боец принял возле Клещиевки.

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