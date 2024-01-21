До последнего оставался верен присяге: под Марьинкой из-за атаки дрона погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях с врагом на Марьинском направлении фронта погиб военнослужащий ВСУ Иван Якубовский со Львовской области. Он воевал с первых дней полномасштабной войны, был гранатометчиком.

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Защитнику навеки осталось 28 лет. О потере сообщил Сокальский городской совет.

Якубовский Иван Андреевич, 1995 года рождения, проживал в селе Ильковичи Червоноградского района Львовщины. На момент российского вторжения был в Киеве, в ряды ВСУ мобилизовался 25 февраля 2022-го через Деснянский районный ТЦК и СП.

Защитник нес службу гранатометчиком аэромобильного отделения воинской части А4350 – 46-я отдельная аэромобильная бригада.

В армии он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, имел высокий уровень мотивации к военной службе и пользовался авторитетом среди побратимов.

Воин до последнего оставался верен военной присяге и украинскому народу. Погиб Иван Якубовский во время боевых действий в районе Марьинки на Донетчине 14 января 2024 года – в результате атаки вражеского FPV-дрона.

У защитника остались родители и старший брат. О времени и месте прощания с воином будет сообщено дополнительно.

"Искренне сочувствуем из-за гибели самого дорогого сына и брата. Вечная память Герою! – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Донецкой области погиб 22-летний пограничник Алексей Труш с Прикарпатья. Защитник подписал контракт после срочной службы, проходил подготовку в Британии.

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