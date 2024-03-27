Ему навсегда будет 25: на фронте погиб защитник из Волыни. Фото

В боях за независимость Украины вблизи населенного пункта Константинопольское Донецкой области погиб старший солдат Александр Пархомчук. 25-летний воин был родом из села Веснянка Подгайцевской громады.

Жизнь Героя оборвалась в результате авиаудара, нанесенного российскими оккупационными войсками. Трагическое известие сообщили в Facebook Подгайцевской территориальной громады.

Боец был водителем гранатометного взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона. Представители местных властей выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.

Напомним, также на щите на родное Прикарпатье вернулся украинский защитник Александр Дорофей. Свое последнее сражение он принял 19 марта 2024 года. На фронте он сражался один год. Дорофей правдой и волей стоял за Украину.

Также потерял жизнь в бою с оккупантами 24-летний воин Михаил Бикетов с позывным "Рудий". Житель Днепра писал электронную музыку и стихи, а до полномасштабного вторжения был волонтером. Он служил аэроразведчиком в Module Squad в составе 128 отдельной бригады ТРО ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях на Бахмутском направлении погиб 34-летний боевой медик Андрей Ревута – начальник медицинской службы 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. С Героем простились в его родном городе Вольногорск на Днепропетровщине.

– Также оккупанты забрали жизнь украинского разведчика Николая Надыбского, известного в Винницкой области общественного деятеля. Боец с позывным "Физрук" служил в спецподразделении "Артан" ГУР МОУ.

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