Ему теперь навсегда 34: возле Часового Яра погиб начальник медслужбы, спасавший раненых защитников. Фото

На Бахмутском направлении погиб 34-летний боевой медик Андрей Ревута – начальник медицинской службы 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Выпускник Днепровского государственного медицинского университета на фронте спасал жизнь раненых защитников.

На днях с Героем простились в его родном городе Вольногорск на Днепропетровщине. Об этом сообщили местные издания, больше о защитнике рассказали на Facebook-странице ДГМУ.

Андрей Викторович Ревута, 02.04.1989 г. р., в Вольногорске провел детство и юность. После получения свидетельства о среднем образовании, в 2006-м поступил в ДГМУ (тогда это была Днепропетровская медицинская академия). Он выучился на врача-стоматолога, специализировался на челюстно-лицевой хирургии. Интернатуру и последипломную практику проходил в одной из больниц Кривого Рога, а затем работал по специальности в Днепре.

В июле 2023 года Андрей мобилизовался в ряды ВСУ. Пройдя соответствующее обучение в Академии сухопутных войск Украины по системе НАТО, стал начальником медицинской службы 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он имел звание лейтенанта, спасал жизнь раненых военных на Донетчине, где идут самые жестокие бои.

16 марта во время боев возле города Часов Яр Бахмутского района Андрей Ревута получил осколочные ранения, которые были не совместимы с жизнью.

"Погиб, спасая раненого побратима. У него остались мать, отец и сестра. Сколько жизней спасено его руками! Сколько бы еще было спасено! Светлая шана, Доктор!" – написала волонтер Виктория Чередниченко.

"Ему теперь навеки 34… Выражаем глубокие соболезнования матери погибшего Героя Татьяне Анатольевне, отцу Виктору Васильевичу, сестре Юлии, родным, друзьям, коллегам. Будем помнить Андрея Ревуту как замечательного человека, любознательного студента, хорошего коллегу и друга! Вечная память Герою медицинского фронта! Героям слава!" – отметили в ДГМУ.

На днях в Вольногорске родные и знакомые провели боевого медика в последний земной путь. Горожане собрались на центральной площади, чтобы отдать почтение земляку.

"Я всегда буду помнить его большие голубые глаза, он был очень добрым и ответственным человеком", – рассказала о защитнике его одногруппница.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте возле Работино в Запорожской области погиб 38-летний боевой медик Петр Сендецкий с Тернопольщины. Он служил в 3-й пехотной роте воинской части А4947.

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