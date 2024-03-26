Без отца остался сын: в боях за Украину погиб ГУРовец с Винниччины, награжденный орденом 'За мужество'. Фото

Во время выполнения боевой задачи погиб разведчик Николай Надыбский, известный в Винницкой области общественный деятель. Боец с позывным "Физрук" служил в спецподразделении "Артан" ГУР МОУ.

У Героя остались жена и маленький сын. О потере сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, а также знакомые защитника.

Николай Викторович Надыбский – выпускник Винницкого лицея №9 и факультета физического воспитания и спорта Винницкого государственного педагогического университета им. Михаила Коцюбинского (специальность "Психология").

Он был известным общественным деятелем на Винниччине, главой общественной организации "Молодежный центр европейских инициатив", членом правления Всеукраинского патриотического движения "Достоинство нации", членом общественного совета при Винницком областном совете, болельщиком футбольного клуба "НИВА".

К войску "Физрук" присоединился в 2023 году – стал бойцом специального подразделения "Артан" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. За этот период защитник успел побывать в самых адских местах фронта на восточном и южном направлениях.

Знакомые отметили, что Николай входил в командный состав "Артана". Лично участвовал во многих боевых операциях, был награжден орденом "За мужество" III степени.

Но самое главное, говорят друзья, "Физрук" был патриотом Украины, сильным воином, отличным сыном для своей семьи и Украины, прекрасным мужем и любящим отцом.

"Я гордился им и буду дальше гордиться только уже тем, что знал такого человека. Невыносимая боль... Человек, из-за которого я начал волонтерить. Человек, для которого я волонтерил и переживал, чтобы все было. Не было такого дня, чтобы я ему отказал в помощи, а он мне. Много планов, мечтаний, целей. И все в один момент стерлось", – написал его друг детства Юрий Аверкин.

Жизнь ГУРовца оборвалась 19 марта 2024-го во время выполнения боевого задания. Дома защитника ждали супруга Юлия и сын Макар, которому 1,7 года.

"19.03.2024 года был самый страшный день и звонок, который изменил нашу жизнь с Макаром… Мы обязательно будем с гордостью нести о тебе память", – написала жена Героя в своих соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта на фронте во время выполнения боевого задания погиб боец спецподразделения "Артан" ГУР Сергей Краснопир. Защитнику из Борисполя Киевской области было 29 лет.

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