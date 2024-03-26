За два дня до смерти ему исполнилось 24: на фронте погиб музыкант Михаил Бикетов. Фото

На войне против российских оккупантов во время выполнения боевого задания 18 марта погиб молодой воин Михаил Бикетов (позывной "Рыжий"). Житель Днепра писал электронную музыку и стихи, а до полномасштабного вторжения был волонтером.

Бикетову было 24 года. Он служил аэроразведчиком в Module Squad в составе 128 отдельной бригады ТрО ВСУ. Смерть воина подтвердили на Facebook-странице творческого объединения Module.

Мама Героя – Анна Бикетова – тоже находится в Вооруженных силах Украины и является боевым медиком.

"Сын волонтерки подрос и ушел в армию. Аня была волонтеркой, а потом тоже пошла в армию. Просто поймите, какие люди воюют за нашу страну", – написала знакомая семьи Юля Смирнова.

Михаил Бикетов присоединился к Силам обороны Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения. Его побратим Никита Козачинский рассказал, что "Рыжий" работал в составе одного из FPV расчетов.

"В свое последнее сражение его расчет уничтожил танк и БМП, остановив одно из тысяч наступлений, которые сейчас по всей линии фронта…" – написал военный в Facebook.

Побратим сообщил, что воин погиб через два дня после того, как ему исполнилось 24 года.

"Сейчас мы с командой лейбла Dnipropop собираем его музыкальное творчество, чтобы выпустить альбом. Потому что мир должен услышать его музыку. Миша мечтал об этом. Это большая потеря для нашего сообщества", – говорится в сообщении Module.

"Последний год писал много музыки... Писал стихи и был просто замечательным человеком, которого мне лично не хватает", – признался Козачинский.

"Миша рос на наших глазах от прикольного рыжего подростка до классного взрослого парня, который с начала полномасштабного вторжения пошел защищать нашу страну. Как и его мать. Миша когда-то хотел стать режиссером... Недавно поздравляли его с 24-летием. Красивый, талантливый, умный, молодой, смелый", – рассказала о Герое Наталья Хазан.

Как писал OBOZ.UA:

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