Служил оператором БПЛА: под Работино погиб бывший сотрудник "Громадського". Фото

На войне против российских оккупантов погиб военнослужащий Николай Оранский, бывший сотрудник "Громадського". Трагедия произошла 22 марта в районе села Работино Запорожской области.

Теперь ему навсегда 24 года. Смерть молодого воина подтвердили на сайте издания "Громадське".

Украинец работал инженером ТЖК (телевизионного журналистского комплекта) с 2019 по 2022 год. После начала полномасштабного российского вторжения, в январе 2023-го, Оранский вступил добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины.

Воин был оператором БПЛА в 118 отдельной механизированной бригаде ВСУ и погиб во время боевого задания.

За свою службу в начале 2024 года военнослужащий был награжден "Золотым Крестом".

По данным Института массовой информации, Оранский стал 75 медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

"Он всегда много шутил. И всегда первым приходил на помощь. Коля вырос в Кривом Роге и имел десятки веселых (иногда не очень) историй о жизни "пацанов из района". Эти рассказы были моей любимой частью всех посиделок на "Громадському". Коля был очень светлым", – вспомнила коллега погибшего Евгения Моторевская.

Помочь семье Героя можно по реквизитам: 5168 7451 3540 8687 – Оранский Роман Викторович (отец Николая).

Как писал OBOZ.UA:

– 19 марта в больнице от ран, полученных в боях с врагом, скончался военный из Киевщины Виталий Лашевич.

– 20 марта на войне вблизи села Терны Краматорского района Донецкой области погиб Роман Холопцов. Воин жил в Черниговской области.

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