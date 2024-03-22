Ушел добровольцем: воин из Черниговской области героически погиб на Донбассе

Еще одно трагическое известие пришло с фронта. Погиб житель Коропской громады Черниговской области Роман Холопцов.

Об этом сообщил Коропский поселковый совет. В сельсовете отметили, что их земляк, житель села Оболоння, погиб на Донбассе.

Холопцов родился в феврале 1983 года. "Хорошо учился, занимался боевым самбо, был сильным и спортивным - как и его двое братьев. Учился в Черниговском государственном институте экономики и управления по специальности "Банковское дело", - рассказали в сельсовете.

Мужчина до полномасштабного вторжения захватчиков работал в местной газораспределительной компании. Защищать Украину Холопцов ушел добровольцем. На фронте он являлся оператором отделения противотанкового взвода воинской части.

Холопцов погиб 20 марта 2024 года вблизи села Терны Краматорского района Донецкой области. У воина осталась мама, дочь и два брата.

О дате и времени прощания с бойцом сельсовет пообещал сообщить отдельно.

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