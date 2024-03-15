Без отца остались две дочери: в боях за Украину погиб капитан армейской авиации из Нежина

На войне с российскими оккупационными войсками погиб украинский воин из Нежина, капитан армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Ярослав Кава. У 30-летнего Героя остались две дочери.

О потере сообщили на официальной Facebook-странице Нежинского городского совета. Воина не стало 12 марта – при выполнении боевого задания он получил смертельные ранения.

Как говорится в сообщении, Ярослав Каве встал на защиту Украине в 2014 году. С 2016 года и по сей день был штурманом-летчиком вертолетного звена вертолетной эскадрильи 12-й отдельной бригады полка армейской авиации.

"Был хорошим сыном, братом, любящим мужем, заботливым отцом для своих дочерей. Очень любил свою Родину и путешествия", – отметили в горсовете.

С мужественным Героем, отдавшим жизнь за свободу Украины, попрощаются 15 марта в Соборе Всех Святых в Нежине. Похороны состоятся на Аллее славы фрунзовского кладбища.

Воспоминаниями о погибшем воине поделилась в Facebook его сестра Наталья. Она отметила, что за серьезным воинским званием – капитан Армейской авиации сухопутных войск ВСУ – стоит "обычный парень, рожденный для любви, а не для войны, но который, несмотря ни на что, до последнего дыхания оставался верен военной присяге и Украине, и достойно исполнил свое последнее боевое задание".

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за независимость Украины погиб 26-летний пилот из села Монастырок на Львовщине Андрей Бакун. Боец был старшим летчиком вертолетного звена.

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