'Оккупанты оборвали молодую жизнь': на фронте погиб 26-летний пилот со Львовщины. Фото

В боях за независимость Украины погиб 26-летний пилот из села Монастырок Львовской области Андрей Бакун. Боец был старшим летчиком вертолетного звена.

Трагическое известие сообщили в Facebook Бродовского городского совета. На каком направлении фронта оккупанты забрали жизнь Героя, не указано. Воина "на щите" встретят 14 марта в селе Станиславчик Бродовской громады.

Скорбный кортеж направится в село Монастырок, где состоится парастас. Похоронят бойца 15 марта.

В местных пабликах Андрея вспоминают как человека с большим сердцем.

"Андрей был хорошим другом и, как настоящий мужчина, – военным. Ему всегда нравилось изучать разные виды оружия. Мечтал Андрей и о небе, и прыжках с парашютом. Но война и смерть неумолимы. К сожалению, в самые тяжелые годы борьбы она забирает лучших", – отметили в сообщении в Facebook-сообществе "Станиславчицкий ЗЗСО".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 марта в Кременчуге на Полтавщине проведут в последний путь 46-летнего военного, отдавшего свою жизнь во время защиты Украины от российской агрессии. Андрей Заболотный погиб в бою на Донетчине.

– Также в Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевской области Виктор Тупало. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 марта.

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