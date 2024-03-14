Ему навсегда будет 46: в боях в Донецкой области погиб защитник из Кременчуга. Фото

В Полтавской области проведут в последний путь военного, отдавшего свою жизнь во время защиты Украины от российской агрессии. Андрей Заболотный погиб в бою в Донецкой области.

Ему навсегда будет 46 лет. Об этом сообщил представитель Полтавского областного территориального центра связи и социальной защиты Роман Истомин.

Андрей Заболотный был жителем Кременчуга. Военнослужащий имел звание "солдат".

Украинский защитник погиб 8 марта, выполняя боевое задание вблизи села Тоненькое в Донецкой области.

Прощание с Андреем Заболотным запланировано на 14 марта в городе Кременчуг.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российского агрессора, погиб 26-летний воин Константин Булкин из Тернопольской области. Свой последний бой он принял на восточном направлении фронта.

На днях в Тернопольскую область вернулся "на щите" воин Олег Грибик из села Прошова. Он погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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