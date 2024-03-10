Ему навсегда будет 26: в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины
Обороняя Украину от российского агрессора, погиб молодой воин Константин Булкин из Тернопольской области. Свой последний бой он принял на восточном направлении фронта.
Защитнику было 26 лет. О потере сообщила в Facebook Билецкая объединенная территориальная громада.
Константин Сергеевич Булкин, 1997 года рождения, был родом из села Плотыча. Пока неизвестны детали о том, кем защитник был в мирной жизни, кем служил и где именно погиб.
"Воин отдал свою жизнь за Украину, исполняя заветы Великого Кобзаря, на Мариупольском направлении", – говорится в сообщении одного из билецких соцсообществ.
9 марта 2024 года Героя провели в последний земной путь и похоронили в родном селе Плотыча.
"Низко склоняем головы в скорби. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", – указали в громаде.
Добавим, что год назад в сети распространяли фото воина Константина Сергеевича Булкина. По данным из открытых источников, военный, 22.06.1997 г. р., из 36-й отдельной бригады морской пехоты пропал без вести под Мариуполем. Возможно, речь идет об однофамильце.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях с врагом погиб пулеметчик, старший солдат Андрей Цетей с Тернопольщины. Защитник не дожил несколько дней до своего 53-летия.
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