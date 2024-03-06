Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб пулеметчик с Тернопольщины. Фото

На войне за Украину погиб старший солдат пулеметчик Андрей Цетей из Тернопольщины. Воин не дожил несколько дней до своего 53-летия.

Об этом сообщили на Facebook-странице Бережанского городского совета, откуда родом воин. Защитник ушел в вечность 1 марта возле населенного пункта Торецк Донецкой области.

"С глубокой грустью извещаем, что Небесное войско Бережанщины пополнилось еще одним воином. Отдал жизнь за Украину береганец Андрей Цетей. Старший солдат, пулеметчик 2 стрелкового отделения 1-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона воинской части А0998. Участник АТО. Ушел в вечность 01.03.2024 г. возле населенного пункта Торецк Донецкой области", – говорится в сообщении.

Похороны защитника пройдут в четверг, 7 марта 2024 года, в 12:00, в Церкви Святой Троицы города Бережаны.

Кортеж с телом воина Андрея Цетея прибудет в общину села Комаровка примерно между 11:15 и 11:30. Затем, около 11:40 - 11:50, кортеж пройдет по улице Тернопольская до площади Рынок, где расположена Церковь Святой Троицы.

Захоронение Андрея Цетея состоится на Аллее Героев кладбища села Рай.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 1 марта во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины Назарий Гнатышак. Он служил боевым медиком в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого.

Как писал OBOZ.UA, на фронте погиб молодой украинский воин Хаффари Карим Ахмедович из Харьковской области. Защитнику было всего 23 года.

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