Спасал человеческие жизни, а свою уберечь не смог: в Коломые похоронили боевого медика Назария Гнатышака, погибшего на фронте. Фото
В Харьковской области 1 марта во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины Назарий Гнатышак. Он служил боевым медиком в 14 отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого.
Герой был родом из города Коломыя Ивано-Франковской области. Мэр Богдан Станиславский в Facebook-аккаунте подтвердил трагедию и передал семье воина соболезнования и слова поддержки.
"Вечная память и слава воину, который до последнего храбро защищал Украину и каждого из нас", – написал он.
Церковники из Собора Святого Архистратига Михаила (УГКЦ) на странице в Facebook сообщили, что похороны боевого медика состоялись в его родном городе 5 марта.
"Он спасал человеческие жизни, потому что был боевым медиком, свою, к сожалению, уберечь не смог..." – сказано в посте.
Отмечается, что Гнатышак добровольно присоединился к Силам обороны Украины. У него осталась мать.
Как писал OBOZ.UA:
– На фронте погиб молодой украинский воин Хаффари Карим Ахмедович из Харьковской области. Защитнику было всего 23 года.
– Ранее в боях с врагом в Запорожской области погиб младший сержант ВСУ Иван Пасечник из Ивано-Франковской области. Он был боевым медиком.
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