Спасал человеческие жизни, а свою уберечь не смог: в Коломые похоронили боевого медика Назария Гнатышака, погибшего на фронте. Фото

В Харьковской области 1 марта во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины Назарий Гнатышак. Он служил боевым медиком в 14 отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого.

Герой был родом из города Коломыя Ивано-Франковской области. Мэр Богдан Станиславский в Facebook-аккаунте подтвердил трагедию и передал семье воина соболезнования и слова поддержки.

"Вечная память и слава воину, который до последнего храбро защищал Украину и каждого из нас", – написал он.

Церковники из Собора Святого Архистратига Михаила (УГКЦ) на странице в Facebook сообщили, что похороны боевого медика состоялись в его родном городе 5 марта.

"Он спасал человеческие жизни, потому что был боевым медиком, свою, к сожалению, уберечь не смог..." – сказано в посте.

Отмечается, что Гнатышак добровольно присоединился к Силам обороны Украины. У него осталась мать.

Как писал OBOZ.UA:

– На фронте погиб молодой украинский воин Хаффари Карим Ахмедович из Харьковской области. Защитнику было всего 23 года.

– Ранее в боях с врагом в Запорожской области погиб младший сержант ВСУ Иван Пасечник из Ивано-Франковской области. Он был боевым медиком.

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