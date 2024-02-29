'Навсегда останется в памяти': на фронте погиб боевой медик с Ивано-Франковщины. Фото

В боях с врагом в Запорожской области погиб младший сержант ВСУ Иван Пасечник Ивано-Франковской области. Он был боевым медиком.

Месяц назад защитнику исполнилось 38 лет. Скорбное известие сообщил председатель Дубовской общины Александр Мухар.

Пасечник Иван Игоревич, 17.01.1986 г. р., был родом из села Княжеское Рожнятовского района Прикарпатья.

На войне мужчина служил с 6 февраля 2023 в рядах 79-го батальона 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Был боевым медиком стрелкового взвода стрелковой роты.

Погиб младший сержант Иван Пасечник в борьбе с российскими оккупантами в селе Малиновка Пологовского района Запорожской области.

У защитника остались жена, дети, родители и братья. В общине выразили соболезнования семье, друзьям, собратьям воина.

"Он навсегда останется в нашей памяти мужественным, отважным воином, отдавшим жизнь за Свободную Независимую Украину. Вечная, светлая память и безграничное уважение Герою", – отметил сельский голова.

О дате и времени встречи Героя будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, во время прохождения реабилитации после полученных на фронте ранений оборвалась жизнь нацгвардейца Тараса Герасимовича из Ивано-Франковской области. Тяжелые травмы 32-летний воин получил в боях под Кременной весной прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!