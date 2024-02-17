Организм не выдержал: после тяжелых ранений скончался боец Нацгвардии Тарас Герасимович с Прикарпатья

Стало известно о смерти еще одного защитника из Ивано-Франковской области. Боец Национальной гвардии Украины Тарас Герасимович скончался, проходя реабилитацию после ранений.

Тяжелые травмы воин получил под Кременной еще в апреле 2023 года, с тех пор перенес несколько сложных операций. О потере рассказал поселковый голова Богородчан Ростислав Заремба.

"После тяжелых ранений, находясь на реабилитации, умер боец Национальной гвардии Украины Герасимович Тарас Миронович, 1991 года, житель села Забережье Богородчанской общины. Тарас был призван в начале марта 2022 года в ряды НГУ и защищал нашу землю на самых сложных участкахфронта", – рассказал чиновник.

В апреле 2023 года Тарас Герасимович был тяжело ранен под Кременной. С тех пор он проходил продолжительное лечение, перенес несколько сложных операций. Дальше началась реабилитация, которая должна была вернуть мужчину к жизни – но оказалось, не суждено.

"К сожалению, израненный организм не выдержал последствий полученных тяжелых ранений. Из-за жестокой войны двое детей потеряли отца, а наша громада – верного сына Украины. Слава Украине! Героям слава!" – написал Заремба.

О времени встречи тела Героя на малой родине поселковый голова пообещал сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб молодой защитник из Одесской области Александр Паламарчук. Только в конце января ему исполнилось 26 лет.

Также стало известно, что в боях за Украину погиб реконструктор из Тернопольской области. Роман Кулик служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером.

Кроме того, сообщалось, что в больнице от полученных ранений скончался военный из Киевской области Виталий Задорожный. Герой навсегда останется 39-летним.

А в Одесской области встречают тело 22-летнего защитника Владислава Шестова. Воин был уроженцем Измаильского района.

Тем временем в Виннице – двойное горе: домой на щите возвращаются два защитника, Артем Иванишин и Вадим Кондратюк. Обоим воинам было всего по 23 года. Они защищали страну в объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции Украины "Лют" и погибли в один день, 14 февраля.