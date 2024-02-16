"Светлые, настоящие, 23 года": в боях за Украину погибли два защитника из Винницы. Фото

На войне против российских оккупантов 14 февраля погибли Иванишин Артем Владимирович и Кондратюк Вадим Александрович. Воинам было по 23 года.

О трагедии сообщил в Facebook Координационный совет по молодежной политике при Винницком облсовете. Прощание с защитниками Украины запланировано на воскресенье, 18 февраля, в храме Воскресения Христова УПЦ в городе Винница.

Воинов похоронят на аллее Славы Героев Сабаровского кладбища.

Иванишин и Кондратюк защищали страну в объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции Украины "Лють".

Вадим Кондратюк – выпускник юридического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса. Артем Иванишин учился на третьем курсе Винницкого торгово-экономического института ГТЭУ.

"Погибли… Вадим и Артем… Светлые, настоящие, 23 года", – написал в Facebook винницкий политик Николай Филонов.

Директор КП "Винницкий муниципальный центр инноваций" Светлана Яровая показала последнюю переписку с Иванишиным, в которой тот рассказывал, что на их участке фронта – обстрел.

"Это были мои парни. У меня никогда больше не будет таких, как вы. Готовы к любым движухам, фестивалям, молодежным центрам, встречам с избирателями 24/7. Душевных, ответственных и альтруистических. Инфицированных волонтерством и желанием сделать этот мир лучшим местом для жизни", – написала она о погибших.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 февраля в Одесской области встретили тело 26-летнего воина, который отдал жизнь за Украину. Александр Паламарчук жил в Великомихайловской ОТГ.

– Защищая нашу страну, погиб воин с Винниччины Владислав Озембливский. 27-летний украинец принял свой последний бой 31 января под Клещиевкой Донецкой области.

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