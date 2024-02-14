Ему навсегда будет 27: в боях у Клещиевки погиб командир разведотделения из Винницкой области. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Виннитчины Владислав Озембливский. Он принял свой последний бой 31 января под Клещиевкой Донецкой области.

Герою было всего 27 лет. Трагическое известие сообщил председатель пгт Турбов Игорь Соц.

Он рассказал, что Владислав Озембливский стоял на защите Украины практически с начала полномасштабного вторжения.

"Кровопролитная российско-украинская война забрала молодую жизнь Воина, Озембливского Владислава Руслановича, жителя пгт Турбов. Призван на военную службу 22 марта 2022 года, преданный военной присяге на верность украинскому народу, командир 1 разведывательного отделения аэромобильного батальона принял свое последнее сражение 31 января вблизи Клещиевки Бахмутского района, мужественно исполнив воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость", – отметил Соць.

Молодому воину не было и 30 лет.

"Еще совсем юный парень, у которого впереди было все будущее, но враг забрал у него жизнь, а у семьи и близких – самого дорогого человека. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить семью, потерявшую сына, мужа, брата... Теперь Герой навечно Ангел Света в рядах небесного войска... теперь ему навсегда 27...Пусть же наша память не предаст нашего Защитника, не даст забыть нам и будущим поколениям цену свободы и несокрушимости!" – написал поселковый голова.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Авдеевку погиб Герой из Свалявы. Степан Шимко с позывным "Депутат", по воспоминаниям побратимов, был "добрым, приветливым, положительным и остроумным, всегда улыбающимся и открытым к общению".

Также сообщалось, что в Донецкой области погиб воин "Эдельвейса" из Коломыи. С 46-летним Петром Ивановичем родные потеряли связь за некоторое время до того, как получили известие о его гибели.