Все запомнили его доброту и талант: в боях за Авдеевку погиб Герой из Свалявы

Украинский защитник Степан Шимко с позывным "Депутат" пал в боях за Авдеевку Донецкой области. Герой был родом из Свалявы Мукачевского района Закарпатской области. У него остались жена и сын.

О потере сообщил побратим Степана Юрик Георгиевич 12 февраля. Он рассказал, что Герой пал в Авдеевке, мужественно исполняя свой военный долг и оставшись верным военной присяге.

Степан Шимко был талантливым человеком, настоящим другом и патриотом, верным сыном своей страны, рассказал побратим погибшего.

"Добрый, приветливый, позитивный и остроумный парень. Всегда улыбающийся и открытый к общению с друзьями. ...Кто-то знал тебя как "Майора", кто-то – как "Питьо"... но все единогласно говорят о твоей доброте и таланте. К сожалению, ты уже не обнимешь жену, не отведешь сына на тренировку по боксу, не спросишь меня о столицах стран Африки, не продемонстрируешь свой талант писать одновременно двумя руками, не расскажешь остроумный анекдот. Легких облачков Тебе, Герой", – написал он.

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