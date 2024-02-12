Без мамы остались два сына: в Черкасской области попрощаются с молодым боевым медиком

На войне с российскими оккупантами погибла санитарная инструктор медпункта Анна Богуславская из Смелы. В понедельник, 12 февраля, защитницу проведут в последний путь.

Без мамы остались два сына. Об этом сообщили в пресс-службе Смелянского горсовета.

Анне Богуславской было всего 22 года.

"Она была солдатом, санитарной инструктором медицинского пункта штурмового батальона. 1 февраля скончалась в больнице", – отметили в пресс-службе.

Траурная церемония прощания состоится 12 февраля. Защитницу в родном обществе встретят "живым коридором". У нее остались двое сыновей.

Похоронят Анну Богуславскую на кладбище в селе Плоское.

"Трудно найти слова развлечения для родных, невозможно успокоить боль и горечь потери. Выражаем искренние соболезнования матери и двум сынишкам Анны Богуславской и скучаем вместе с семьей, низко склоняем головы в скорби... Пусть душа молодой девушки, которая стала на защиту родной земли, обретет вечный покой…" – отметили в Смелянском горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях у села Роботино в Запорожье погиб экс-глава Вижницкой РГА, депутат горсовета Руслан Сенчук из Буковины. Он ушел на войну добровольцем в мае 2022 года.

На днях на Буковине простились с 33-летним солдатом Максимом Савицким. Он погиб на Запорожском направлении фронта, спасая собратьев от вражеских минометных обстрелов.

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