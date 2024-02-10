Бросился спасать побратимов и погиб сам: на Буковине попрощались с 33-летним воином Максимом Савицким

На Буковине простились с солдатом Максимом Савицким, отдавшим свою жизнь за нашу независимость. Защитник погиб в результате минометных обстрелов, спасая побратимов, в Запорожской области.

Герою-защитнику было всего 33 года. Об этом сообщает Новоднестровское радио.

Отмечается, что Максим Савицкий встал на защиту нашей страны в июле прошлого года.

"Его жизнь должна была набирать еще обороты, а сегодня без отца остался 9-летний сын, смущенная мать, друзья, побратимы…" – отметила городской голова Наталья Цымбалюк.

Провести защитника в последний путь собрались родные, друзья, знакомые, односельчане и другие граждане.

Командир инженерно-саперного взвода Евгений Антоненко, в котором служил погибший, отметил, что Максим Савицкий был очень принципиальным и порядочным человеком. Он был профессионалом своего дела, который за полгода службы вырос.

"Для меня Максим был настоящим собратьем на поле боя и в тылу. Он был важен для нас, нам его не будет хватать", – сказал он.

Отмечается, что блиндаж с позиции, где был Максим, попал под минометный обстрел. По рации передали, что там под землей осталось много раненых. Максим одним из первых пошел на спасение ребят. От прилета второго снаряда по блиндажу погибли еще 6 военнослужащих, спасавших собратьев, в том числе Максим. Это произошло 5 февраля у н.п. Пятихатки Запорожской области.

Героя похоронили на Новоднестровском городском кладбище.

Напомним, 4 февраля в Харьковской области погиб врач, капитан Игорь Мельник из Киевщины. Он практически с первых дней полномасштабной войны служил начальником медпункта воинской части.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб 26-летний воин из Ровенщины Дмитрий Швирид. Защитник служил по контракту в Нацгвардии, прошел много горячих точек, в Луганской области получил ранения, но вернулся к собратьям на фронт.

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