Пример настоящего патриота: в боях за Украину погиб врач и офицер Игорь Мельник

4 февраля, защищая Украину от окупантов, погиб врач, капитан Игорь Мельник. С марта 2022 года он занимал должность начальника медицинского пункта воинской части.

О смерти Героя сообщил Мироновский городской совет на своей странице в Facebook. Погиб Герой на Харьковщине при исполнении военных обязанностей.

Игорь Мельник родился 7 апреля 1968 года в Донецке. В 1993 году получил врачебную профессию в Донецком государственном мединституте. Работал терапевтом в больнице города Украинский, а затем врачом-спасателем в военизированном горно-спасательном отряде в г. Селидово, где, рискуя жизнью, спасал шахтеров, пострадавших в результате подземных аварий.

Еще со студенческих лет мужчина у мужчины была национально-сознательная позиция, он активно поддерживал Революцию достоинства. В 2014 году, после начала российской агрессии, был вынужден вместе с сыном и женой переехать в Киевскую область.

С первых дней полномасштабного вторжения Мельник начал заниматься волонтерской деятельностью, а 18 марта 2022 был мобилизован на военную службу на должность начальника медицинского пункта воинской части.

Погиб Герой в Харьковской области при исполнении обязанностей военной службы, защищая родную Родину.

"Игорь Арсентьевич был чрезвычайно жизнерадостным, дружелюбным и открытым человеком. Его энергия постоянно заряжала окружающих душевным теплом и заботой. Он идет с этого мира не с пустынным наследием, а оставляя за собой благодарность спасенных и вылеченных им пациентов, военных и шахтеров", – говорится в сообщении.

О смерти собрата сообщил в Facebook и пользователь Igor Pedchenko. Он отметил, что Украина лишилась одного из лучших представителей нации.

"Боль переполняет! Проклятая война забирает лучших. Офицер, друг, брат! Арсентьевич любил Украину и до последнего вздоха боролся за нее! Спасал и лечил раненых!... Друг, брат, я тобой горжусь, ты пример настоящего патриота Украины! Боль! Ты для меня Герой, которого я никогда не забуду!" – написал друг.

У защитника остались жена и сын. Похоронят Героя в Киеве.

Недавно мы сообщали, что в районе села Работино Запорожской области 2 февраля погиб 46-летний украинский защитник Александр Драмарецкий. Герой служил в 65-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ.

Также OBOZ.UA писал о гибели молодого воина Олега Петренко из Броваров в Киевской области. Он служил в одном из батальонов спецназа Национальной гвардии. Мужественному защитнику был всего 21 год.

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