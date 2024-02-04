"Эти страшные новости бесконечны": на войне погиб старший сержант 65 ОМБр Александр Драмарецкий
В районе села Работино Запорожской области 2 февраля погиб 46-летний украинский защитник Александр Драмарецкий. Герой служил в 65-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ.
Старший сержант Вооруженных сил, который пал во время боевого задания, был родом из села Бабин Ильинецкой городской громады Винницкой области. Об этом сообщила в Facebook пользовательница Oksana Popik.
"Кажется, что эти страшные новости бесконечны... Снова погиб сын, муж, отец, брат, друг, побратим, мужественный и верный Защитник Украины... Больно. Каждый раз больно осознавать. К этому невозможно привыкнуть. Разум отказывается воспринимать, сердце разрывается в куски..." – написала она.
Женщина призналась, что ей трудно публиковать фото Героя с подписью "на щите" и говорить о воине в прошедшем времени. "Ты будешь жить в наших воспоминаниях и сердцах", – отметила она.
"Вспомнилась сразу наша юность. Наши вечера с друзьями, как Саня играл на гитаре нам и пел причудливые песенки. Он был очень веселым и добрым другом", – добавила знакомая старшего сержанта.
Как писал OBOZ.UA:
– 26 января на Донетчине в районе населенного пункта Новомихайловка оборвалась жизнь защитника Украины Виталия Евича. Он жил в Ирпене Киевской области.
– Также в Донецкой области в бою с российскими оккупантами 1 февраля погиб воин Василий Беренок. Он стоял в защите Украины с 2015 года.
– 24 января вблизи Ивановки на Харьковщине погиб Николай Бишаров. Воин был жителем Кривого Рога.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!