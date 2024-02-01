Отдал жизнь за Украину: в боях на Харьковщине погиб защитник из Кривого Рога. Фото

Украинский военный Николай Бишаров погиб на Харьковщине, защищая независимость Украины. Воин был жителем Кривого Рога.

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О потере сообщили в компании "АрселорМиттал Кривой Рог", на заводе которой раньше работал Николай. Там рассказали, что Герой пал 24 января вблизи Ивановки Харьковской области.

Николай Бишаров в мирной жизни работал формировщиком ручной формовки в фасонно-сталелитейном цехе (ФСЛЦ) Литейно-механического завода.

Работу там начал в 2022 году. За короткое время успел зарекомендовать себя перспективным и усердным работником. О нем говорили "будущее цеха", рассказали в компании.

Как вспоминает заместитель начальника ФСЛЦ по производству Дмитрий Демков, Николай Бишаров был одаренным, трудолюбивым, открытым и добрым человеком, с которым всегда было легко общаться.

"Он мгновенно все схватывал, старался постоянно самосовершенствоваться. Всегда был в хорошем настроении, Николай хотел работать качественно, и ему можно было доверить самые сложные задачи. У нас были планы его дальнейшего карьерного роста. Среди лучших здесь, я уверен, что он и на фронте был среди самых смелых. К сожалению, именно таких Героев в первую очередь и забирает война. Николай Бишаров был, есть и будет гордостью цеха. Он навсегда останется жить в нашей памяти", – сказал он.

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