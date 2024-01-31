'Теперь ему навсегда 45': в боях на Донетчине погиб член партии 'Европейская Солидарность'. Фото

Украинский военный, член партии "Европейская Солидарность" Дмитрий Лемец погиб на Донетчине, защищая страну от оккупантов. Герой был родом из села Городковка Винницкой области. Ему навсегда осталось 45 лет.

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О потере сообщили в "Европейской Солидарности". Как говорится в сообщении на сайте партии, воин пал 29 января в ходе боев в районе села Новомихайловка Покровского района Донецкой области.

Дмитрий Лемец с 1997 года работал на сахарном заводе. Благодаря своей настойчивости и ответственности в последние годы занимал должность начальника цеха, занимался общественной деятельностью, рассказали в партии.

В феврале 2023 года в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Дмитрий добровольцем отправился защищать Украину.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал гибель воина личной утратой. Он рассказал, что на фронте Дмитрий получил ранения, однако после лечения быстро встал на ноги.

"По возвращении на фронт погиб как герой, защищая Родину. Теперь ему навсегда 45 лет… Это большая потеря для всей Украины, большая потеря для нас", – написал Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вблизи Работино на Запорожье погиб воин с Тернопольщины Андрей Закревский. Ему навеки осталось 47. На фронте остается брат-близнец павшего Героя.

– На Луганщине погиб главный сержант "Карпатской Сечи" из Полтавы Владимир Вязун, который за неделю до гибели получил "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ. Ему было всего 29 лет.

– В боях пал 23-летний воин с Закарпатья Александр Косюк. Герой защищал страну с октября 2022 года.

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