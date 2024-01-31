Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб защитник из Закарпатья. Фото

В боях за независимость Украины оборвалась жизнь 23-летнего защитника из Закарпатья Александра Косюка. Воин встал на защиту государства в октябре 2022 года.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Буштынской громады Тячевского района. Герой был родом из поселка Буштыно.

В четверг, 31 января, местные жители встретят кортеж с погибшим защитником, чтобы почтить его память и провести в последний путь.

Напомним, 27 января, выполняя задание на донецком направлении, погиб чемпион Универсиады-1999 по хоккею Денис Пашинский. Бойцу 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины имени генерал-полковника Геннадия Воробьева было 45 лет.

Денис с побратимами у поселка Нью-Йорк (Бахмутский район) попал под минометный огонь и был завален в блиндаже. Бойца эвакуировали в одну из больниц Днепра, где за его жизнь до последнего боролись медики, но спасти не смогли.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Игорь Голинко. Защитник отдал за Украину самое дорогое – жизнь – 23 января на Авдеевском направлении.

– В Черкасской области попрощались с Героем, отдавшим жизнь за Украину. Руслан Коваль из Водяницкой громады был тяжело ранен в Донецкой области: он скончался в больнице.