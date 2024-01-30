Ему навсегда будет 39: в Черкасской области попрощались с защитником, который умер в больнице от ранений. Фото

В Черкасской области попрощались с Героем, отдавшим жизнь за Украину. Руслан Коваль из Водяницкой громады был тяжело ранен в Донецкой области: он скончался в больнице.

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Летом воин мог бы отмечать свое 40-летие. О смерти Героя сообщили в Звенигородском городском совете.

Там рассказали, что Руслан Петрович Коваль родился 1 августа 1984 года в селе Кобыляки Водяницкой громады. После начала полномасштабного вторжения России он защищал Украину в рядах ВСУ: был гранатометчиком механизированного отделения механизированной роты механизированного батальона в одной из бригад.

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области Руслан Коваль получил тяжелые ранения. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно: 27 января сердце воина остановилось.

29 января на малой родине Руслана Коваля встретили земляки. Вдоль дороги, по которой траурный кортеж в последний раз вез Героя домой, люди создали живой коридор. В знак уважения к защитнику они преклонили колено.

Похоронили 39-летнего воина, сообщает черкасская телекомпания ВІККА, в его родном селе Кобыляки.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Синьковку Харьковской области погиб Герой из Винницы Олег Губернатор. В том же бою тяжелые ранения получил брат павшего воина, Игорь: оба вместе пошли защищать родную землю – и были вместе до последнего.

Также OBOZ.UA рассказывал, что в Луганской области погиб главный сержант "Карпатской Сечи" из Полтавы. Всего за неделю до гибели Владимир Вязун получил отличие "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ. Ему было всего 29 лет.

Кроме того, стало известно о гибели военного из Киевской области Дмитрия Мартыненко. Он пал в бою с захватчиками еще во время обороны Мариуполя 31 марта 2022 года. Однако тело Героя удалось вернуть только в конце 2023-го.