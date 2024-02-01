'Война забирает лучших': под Бахмутом погиб штурмовик с Полтавщины, ушедший на фронт добровольцем. Фото

В боях с российскими оккупантами недалеко от Бахмута погиб младший сержант ВСУ Сергей Ковтун из Полтавской области. Он присоединился к войску добровольцем и стал штурмовиком.

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Защитнику навеки остался 41 год. О потере сообщил на Facebook-странице Лубенский городской совет.

"Теряем… Болит… Грустим… Становятся в строй Небесного воинства наши земляки… Забирает война лучших, светлых, нужных… Новая потеря на Лубенщине", – говорится в посте.

Сергей Николаевич родился 21 апреля 1982 года в селе Вишневое Пирятинского района Полтавщины. Там же окончил общеобразовательную школу, а затем пошел учиться в Лубенский лесотехнический колледж.

После срочной службы в рядах ВСУ, которую он прошел в пограничных войсках, была работа в Пирятинском гослесхозе, торговом представителем на лубенских предприятиях и подразделении охраны Нацполиции.

Те, кто знал защитника, говорят, что он был настоящим патриотом и воином. На защиту Украины встал добровольно в феврале 2023 года. Имел звание младшего сержанта и воевал как номер обслуги штурмового батальона на фронте в Донецкой области. Именно там принял и свой последний бой.

Погиб Сергей Ковтун 15 января 2024 года во время выполнения боевого задания в районе села Ивановское Бахмутского района – его жизнь оборвалась в результате вражеского минометного обстрела.

В сердцах тех, кто знал воина, он останется общительным и доброжелательным, искренним и надежным, всегда готовым прийти на помощь нуждающимся.

У защитника осталась большая семья – жена, сыновья и дочь, родители и брат.

"Вечная и светлая память Герою-Защитнику! Царство Небесное!" – отметили в горсовете.

Прощание с Героем состоится 1 февраля в Лубнах, поэтому земляков попросили прийти на Владимирскую площадь и достойно провести воина в его последнюю земную дорогу.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Бахмутском направлении фронта погиб 37-летний воин-пограничник Вадим Яремчук из Одесской области. Он служил в рядах Луганского пограничного отряда.

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