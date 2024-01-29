Отдал жизнь за Украину: под Бахмутом погиб пограничник с Одесщины. Фото

В боях на Бахмутском направлении фронта погиб воин-пограничник Вадим Яремчук из Одесской области. Он служил в рядах Луганского пограничного отряда.

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Только в начале этого месяца защитник отметил свое 37-летие. О потере известили в Facebook Южный городской совет и родные Героя.

Яремчук Вадим Николаевич родился 4 января 1987 года, проживал в городе Южное Одесского района. Он защищал Украину с 2016 года. Был веселым, добрым и заботливым мужчиной, очень любил жизнь.

"Герои не умирают. Вадим Яремчук, братик, ты будешь навсегда в наших сердцах. Веселый, добрый, улыбающийся, смелый и решительный", – отметила родственница погибшего воина.

Он был штаб-сержантом, служил инспектором пограничной службы высшей категории и начальником третьего отделения инспекторов третьей пограничной заставы второй комендатуры быстрого реагирования воинской части 9938. Это третий пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса (Луганский пограничный отряд).

Жизнь воина Вадима Яремчука оборвалась 22 января во время выполнения боевого задания возле села Курдюмовка Бахмутского района. Родные защитника говорят, что он, спасая побратимов, погиб от вражеского минометного обстрела.

"Неописуемая боль, невозможно в это поверить. 22 января в нашу семью пришло печальное известие – погиб наш Вадик. Погиб наш Герой от вражеских обстрелов минометов. Погиб, выполняя боевое задание. Погиб, спасая побратимов. Он отдал свою жизнь за Украину, всех нас", – написал в Facebook Александр Таран.

В понедельник, 29 января, пройдет прощание с защитником. Жителей призвали приобщиться к траурной церемонии. Этот день в громаде объявлен Днем траура.

"Искренние соболезнования родным, близким и побратимам Вадима, вечная память нашему Защитнику! Навеки в памяти, навсегда в строю! – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время штурма врага на Луганщине погиб 29-летний пограничник Сергей Шершень с Волыни. Он тоже служил в 3-м пограничном отряде им. Евгения Пикуса.

На войне погиб пограничник Евгений Белобловский с Киевщины. Его жизнь оборвалась на границе Харьковской области с РФ.

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