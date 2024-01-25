Отдал жизнь за Украину: во время вражеского штурма в Луганской области погиб пограничник с Волыни. Фото

Во время штурма российских оккупантов в районе населенного пункта Нововодяное Луганской области погиб украинский военнослужащий Сергей Шершень с Волыни. 29-летний Герой воевал в рядах 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Видео дня

Трагическое известие сообщили на сайте Рожищенского городского совета. Отмечается, что жизнь бойца оборвалась 11 января. Шершень имел звание старшего солдата, был инспектором пограничной службы и механиком-водителем.

24-26 января в Рожищенской громаде объявили днями траура. На всех административных зданиях в эти дни приспустят государственные флаги.

Напомним, также во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный с Киевщины Николай Козленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 21 января. У Героя осталась жена, трое детей и трое внуков.

На фронте оборвалась жизнь и солдата ВСУ Петра Свинаря из Львовской области. Защитник погиб от вражеской ракеты в Донецкой области. Ему навеки осталось 28 лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях с российскими оккупантами погиб экс-солист Ривненской областной филармонии Богдан "Паваротти" Соломко из города Сарны. Мужчина был парамедиком в рядах "Правого сектора".

– Защищая Украину, погиб уроженец Киевской области Александр Моргушко. Жизнь воина 67-й ОМБр ВСУ оборвалась 22 декабря в Луганской области: он попал под минометный обстрел врага.