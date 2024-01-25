Ушел в ВСУ вместе с отцом и братом: на фронте погиб экс-солист Ровенской филармонии Богдан Соломко. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб экс-солист Ровенской областной филармонии Богдан "Паваротти" Соломко из города Сарны. Мужчина был парамедиком в рядах "Правого сектора".

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Герою был всего 31 год. Об этом сообщили в Facebook общины.

Богдан Соломко с началом полномасштабного вторжения России в Украину, вместе с папой, родным братом Романом, взял в руки оружие и стал на защиту покоя украинцев.

20 января 2024 года, выполняя боевое задание на Запорожском направлении, он погиб. Рядом был родной брат, получивший тяжелую контузию, но это не помешало ему эвакуировать тело Богдана с поля боя.

"Паваротти" возвращается на щите! Именно такой позывной был у Богдана, он боролся за государство, за культуру, которую нес в массы, за независимость нашего государства! Он был непревзойденным во всем! Навеки в строю! Вечная слава и память Герою...", – отметили в Сарненском горсовете.

25 января община проведет Богдана в его последний жизненный путь.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб доброволец из Хмельницкой области. 25-летний Вячеслав Гаджула вернулся из Польши, чтобы стать в защиту Украины.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб военный из Одесщины с позывным "Батя". 59-летнего Николая Харука побратимы называли "опытным сержантом с большим сердцем".