Вызывал огонь на себя, чтобы сохранить жизнь побратимам: в боях за Украину погиб защитник из Киева с позывным 'Яким'. Фото

Защищая Украину, в Луганской области погиб уроженец Киевщины Александр Моргушка. Жизнь воина 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины оборвалась 22 декабря в Луганской области: он попал под минометный обстрел врага.

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В рядах ВСУ боец на псевдо "Яким" находился с декабря 2022 года, участвовал, в частности, в боях за Бахмут, где, вспоминают его побратимы, вызвал вражеский огонь на себя, чтобы сохранить жизнь товарищам по оружию.

Родился Александр Моргушка 14 января 1975 в селе Великая Вильшанка Киевской области. Кроме маленького Саши в семье было еще четверо детей.

В детстве Александр увлекался футболом. Однако, вспоминает дочь погибшего воина, от мечты стать футболистом ему пришлось отказаться.

Окончив 8 классов в сельской школе, в 1993 году Александр был призван на срочную службу. После армии он переехал в Киев: работал там в ремонтно-строительной сфере.

Вместе с любимой женой Галиной Александр воспитывал двух дочерей, Аню и Яну.

Когда началась великая война, Александр не смог оставаться в стороне: 16 декабря 2022 года он присоединился к 67-й отдельной механизированной бригаде. Был стрелком-помощником гранатометчика 1 стрелкового батальона этой бригады.

"Участвовал в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь в Невском Сватовском районе Луганской области; Григоровке, Бахмуте и Серебрянке Бахмутского района Донецкой области. В начале мая 2023 в боях за Бахмут, рискуя, неоднократно вызывал огонь на себя, чтобы сохранить жизнь своим побратимам", – рассказала дочь Героя.

Свой последний бой "Яким" принял вблизи населенного пункта Диброва Луганской области 22 декабря 2023 года.

18 декабря с Героем, которому навсегда будет 48, простились на малой родине: его похоронили в Большой Ольшанке.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб доброволец из Хмельницкой области. 25-летний Вячеслав Гаджула вернулся из Польши, чтобы встать на защиту Украины.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб военный из Одесщины с позывным "Батя". 59-летнего Николая Харука побратимы называли "опытным сержантом с большим сердцем".