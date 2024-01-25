Ему навсегда будет 28: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне с российскими оккупантами трагически оборвалась жизнь солдата ВСУ Петра Свинара со Львовской области. Защитник погиб от вражеской ракеты на Донетчине.

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Ему навеки осталось 28 лет. О потере сообщил Куликовский поселковый совет.

Свинар Петр Петрович, 13.09.1995 года рождения, был родом из села Виднив Львовского района.

Он встал на защиту Украины еще весной 2022 года, служил наводчиком-оператором механизированной роты мехбатальона одной из бригад ВСУ. Погиб солдат Петр Свинар 21 января от попадания российской ракеты возле города Мирноград Покровского района Донецкой области.

"Каждый день мы теряем лучших из лучших. В душе невыразимая боль и печаль за каждого, кто полег, защищая Родину, и еще большая ненависть к нелюдям, пришедшим на нашу землю. Спасибо Герою за его подвиг, преданность украинскому народу, стойкость, мужество и патриотизм!" – отметили в поселковом совете.

У защитника остались маленький сын и мама. В громаде выразили искренние соболезнования им и всем близким погибшего воина, разделяя тяжелую боль невосполнимой потери.

Информация о возвращении защитника домой "на щите" и чине захоронения будет предоставлена дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января на фронте погиб 33-летний воин ВСУ Михаил Федишин со Львовской области. Он присоединился к рядам войска добровольно, служил в 43-й ОМБр.

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