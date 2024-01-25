newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Ему навсегда будет 28: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
885
Ему навсегда будет 28: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне с российскими оккупантами трагически оборвалась жизнь солдата ВСУ Петра Свинара со Львовской области. Защитник погиб от вражеской ракеты на Донетчине.

Видео дня

Ему навеки осталось 28 лет. О потере сообщил Куликовский поселковый совет.

Свинар Петр Петрович, 13.09.1995 года рождения, был родом из села Виднив Львовского района.

Ему навсегда будет 28: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

Он встал на защиту Украины еще весной 2022 года, служил наводчиком-оператором механизированной роты мехбатальона одной из бригад ВСУ. Погиб солдат Петр Свинар 21 января от попадания российской ракеты возле города Мирноград Покровского района Донецкой области.

Ему навсегда будет 28: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

"Каждый день мы теряем лучших из лучших. В душе невыразимая боль и печаль за каждого, кто полег, защищая Родину, и еще большая ненависть к нелюдям, пришедшим на нашу землю. Спасибо Герою за его подвиг, преданность украинскому народу, стойкость, мужество и патриотизм!" – отметили в поселковом совете.

Ему навсегда будет 28: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

У защитника остались маленький сын и мама. В громаде выразили искренние соболезнования им и всем близким погибшего воина, разделяя тяжелую боль невосполнимой потери.

Ему навсегда будет 28: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

Информация о возвращении защитника домой "на щите" и чине захоронения будет предоставлена дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января на фронте погиб 33-летний воин ВСУ Михаил Федишин со Львовской области. Он присоединился к рядам войска добровольно, служил в 43-й ОМБр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!