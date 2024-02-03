Встал на защиту Украины с 2015-го: под Бахмутом погиб воин из Киевской области

В бою с российскими оккупантами Донецкой области погиб воин из Киевской области Василий Беренок. Он стоял в защите Украины с 2015 года.

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В марте Василий мог отметить свой 47-й день рождения. О потере сообщили в Facebook-группе "Иванков сегодня".

"Грустная весть пришла в нашу семью. 01 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания за нашу Родину погиб в Бахмутском районе Донецкой области Беренок Василий Федорович, 24 марта 1977 года рождения, житель поселка городского типа Иванков. Веселый, жизнерадостный, с детства был патриотом. С 2015 пошел защищать Украину и был на передовой", – рассказала участница группы Марина Лещенко.

Дата встречи тела воина на малой родине пока неизвестна. О времени прибытия скорбного кортежа и дате похорон Героя обещают сообщить позже.

Напомним, накануне, 2 февраля, стало известно, что на фронте погибли два бойца "Грузинского легиона". Зураб Циклаури и Гоча Жвания воевали за Украину с 2014 года. Прощание с погибшими состоится в воскресенье, 3 февраля, в Киеве (Чистяковская, 20).

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб военный с Киевщины Евгений Жуков. 34-летний командир отделения взвода технического обеспечения танкового батальона служил по контракту с 2020 года.

Кроме того, стало известно о гибели 24-летнего защитника Луганщины. Иван Никитенко с позывным "Кум" был оператором БПЛА, через неделю ему могло исполниться 25 лет. Дома воина ждала беременная жена: у Героя должен родиться первенец.