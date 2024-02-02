Воевали на стороне Украины: на фронте погибли двое бойцов 'Грузинского легиона'. Фото

В Украине на войне с РФ погибли два грузинских бойца из "Грузинского национального легиона". Это Зураб Циклаури и Гоча Жвания.

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О потере сообщил "Грузинский легион", выразивший свои соболезнования семьям погибших. Воины погибли на передовой на восточном направлении.

Циклаури и Жвания сражались в составе Легиона в Украине с 2014 года. Прощание с погибшими состоится в воскресенье в Киеве (Чистяковская, №20).

В последний раз Легион информировал о гибели своих бойцов в Украине еще в ноябре прошлого года. Сообщалось, что в ходе боев с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец Ираклий Курцикидзе.

С 24 февраля 2022 года, по данным на сегодняшний день, на войне против РФ в Украине погибли уже 58 грузинских бойцов.

"Грузинский национальный легион" – диверсионно-разведывательное подразделение, созданное в 2014 году из граждан Грузии. В 2022 году вошел в состав 25 батальона территориальной обороны Киевской области.

Напомним, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Игорь Голинко. Защитник отдал за Украину жизнь 23 января на Авдеевском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области в результате вражеских обстрелов погиб 18-летний военный Артем Новачук. У защитника Украины остались мама и две сестры.

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