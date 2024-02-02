Не дождался рождения первенца: в боях за Украину погиб 24-летний защитник с Луганщины. Фото

В боях с врагом на восточном направлении фронта погиб молодой воин Иван Никитенко с позывным "Кум". Он был оператором БПЛА, защищал от оккупантов родную Луганщину.

Видео дня

Боец не дожил неделю до своего 25-летия, в живых Героя не дождалась встретить дома жена, которая под сердцем носит его сына. О потере сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Иван Никитенко, 23 января 1999 года рождения, был родом из села Лозовивка, что на Старобельщине. Там он учился, жил и работал мастером-пиццайоло. Молодой человек был опорой для младшего брата и бабушки, которая воспитывала ребят после потери их мамы.

В сентябре 2021 года Иван решил сменить профессию – после подписания контракта с ВСУ и соответствующего обучения стал оператором БПЛА. Служил в 54-й отдельной механизированной бригаде. Боевой путь начал на позициях в районе Марьинки Донецкой области.

"Мы знакомы еще со школы, учились в Титаровской девятилетке, дебоширили, гуляли. Вместе пошли служить, воевали бок о бок с первого дня. И в последние минуты "Кума" мы были рядом. Иоанн – крестный моего младшего сына. Наша дружба со временем становилась крепче. В самые трудные моменты я знал, что могу положиться на него, что он надежный товарищ и искренний друг. Иван прошел достойный путь воина. Горжусь его мужеством и смелостью. Он – достойный пример для подражания", – рассказал Сергей, боевой побратим и друг погибшего воина.

Как сообщил Старобельский городской совет, с началом полномасштабного вторжения Иван мечтал об одном – крепкой семье, которая будет жить в мирной стране. Его избранницей стала девушка, которую впервые встретил во время праздничного концерта в Титаровке. Они не виделись долгое время: она выбралась из оккупированной Старобельщины, устраивала свой быт и повседневную жизнь на новом месте, а он продолжал с оружием в руках защищать родную землю от врага. Предложение руки и сердца защитник сделал по телефону, а обручились влюбленные, когда их пути наконец сошлись в Днепре – у молодоженов было четыре дня счастья и нового супружеского опыта. А потом снова каждый вернулся: Иван – под Бахмут, Богдана – в Полтаву, чтобы с замиранием сердца ежедневно ждать известий и звонков от мужа.

В августе 2023 года молодые люди отметили первую годовщину создания своей семьи.

"До сих пор не могу поверить в то, что Вани нет, мне кажется, что просто нет связи, как бывало раньше не раз, и вот-вот в мессенджере я снова прочту: "У меня все хорошо". Но это не так. Останься только голосовые сообщения, где я могу услышать голос мужа, фотографии и воспоминания. Мой Герой в моем сердце навсегда. Ты мне всегда так говорил…" – рассказала Богдана.

Иван Никитенко погиб за восемь суток до 25-летия – 15 января на родной луганской земле, попав вместе с побратимами под мощный артобстрел россиян возле Белогоровки. Похоронят воина на Аллее Героев в Днепре.

"В скором времени на свет появится первенец Ивана, который так и не увидит отца, но навсегда сохранит память о своем Герое. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Вечная память защитнику!" – отметили в Луганской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле Белогоровки погиб 29-летний воин Роман Сокирник. Он был родом из села Думанов Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!