Воевал в самых горячих точках: на Донбассе погиб младший лейтенант Дмитрий Швирид из Вараша. Фото

В боях за Украину в Донецкой области погиб 26-летний воин из Ривненщины Дмитрий Швирид. На момент начала полномасштабного вторжения он служил по контракту в Нацгвардии, поэтому на защиту родной земли встал с первых минут российской агрессии.

Герой прошел много горячих точек, минувшим летом в Луганской области получил ранение, однако вернулся к побратимам на передовую. Трагическое известие сообщил городской голова Вараша Александр Мензул.

"Грустная весть – за нашу свободу и независимость погиб Дмитрий Григорьевич Швирид. 26-летний житель Вараша 2 февраля попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания вблизи села Терны Донецкой области... Соболезнования семье, друзьям и близким нашего Защитника. О дате и время прощания сообщу позже. Вечная память", – написал он.

Мензул рассказал, что младший лейтенант Дмитрий Швирид служил командиром 2 стрелкового взвода воинской части 3035 г. Восточного ОТО НГУ. Родился он в Вараше.

В 2017 году Дмитрия призвали на срочную службу. После двух лет в армии он подписал контракт с воинской частью.

"Полномасштабное вторжение застало бойца на дежурстве в воинской части, где он служил инструктором боевой подготовки. С тех пор Дмитрий Швирид воевал в самых горячих точках – Кременная, Краматорск, Луганск, Донецк, имеет нагрудные знаки "За доблестную службу" Национальной Гвардии Украины и "За отвагу в службе" Министерства внутренних дел Украины", – добавил городской голова Вараша.

В июле 2023 года вблизи села Кузьмино Луганской области Дмитрий получил ранение. После лечения воин вернулся к побратимам на передовую.

У Героя остались родители, сестры и братья. Одна из сестер посвятила Дмитрию пронзительное сообщение.

"Димкаааа... Как так? Брат, никогда не думала что буду когда-нибудь вспоминать о тебе в прошлом... Это было твое призвание, ты мужественный воин, хороший, добрый... Ты мой второй брат, которого я хороню... Это нестерпимо больно! Всегда буду тебя помнить, ты навеки с нами... Очень люблю тебя и покойся с миром. Война забирает лучших братьев и сыновей своей Родины", – написала в своем профиле в Instagram Анастасия Верешко.

Напомним, ранее стало известно о гибели защитника Украины, недавно вернувшегося из плена. Юрий Галкин после почти двух лет плена вернулся 31 января. В Днепре его сбил автомобиль, когда мужчина переходил дорогу.

Юрий даже не успел увидеться с дочерью, ведь сразу после обмена его забрали на реабилитацию.