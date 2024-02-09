'Его убила не война и не пуля': погиб защитник Украины, недавно вернувшийся из плена. Фото и видео

Украинский военный Юрий Галкин, который 31 января вернулся из плена, погиб в ДТП. Он находился в российской неволе два года, но жизнь защитника оборвалась, когда он просто переходил дорогу.

Об этом сообщила дочь военнослужащего Валерия Галкина в Instagram. По ее словам, трагедия произошла 8 февраля.

"Сегодня моего отца не стало. Его не убили ни война, ни пуля, ни два года в плену. Он просто переходил дорогу, и его сбила машина. Это сюр. Я не верю, что это действительность. Извини за все. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь…" – написала она.

Известно, что Юрий Галкин был жителем Покровска Донецкой области.

На видео, которое публиковал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, попал момент звонка Юрия родителям сразу после возвращения в Украину.

"Я в Украине, жив-здоров. Позже перезвоню, мне дадут трубочку, поговорим еще", – сказал защитник маме, которая не сдержала слез, услышав голос сына

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января Украина провела 50-й обмен пленными с Россией. Домой вернулись 207 украинцев, среди которых воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и Нацполиции, защитники Мариуполя и "Азовстали", Херсона, острова Змеиный.

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