Родные надеялись до последнего: в боях за Украину погиб экс-глава РГА на Буковине

В бою с российскими оккупантами на Запорожье погиб бывший глава Вижницкой районной государственной администрации, депутат Вижницкого горсовета Руслан Сенчук. Он ушел на войну добровольцем в мае 2022 года.

В течение месяца воин считался без вести пропавшим, родные надеялись на чудо – однако надежды оказались тщетными. О гибели Руслана Сенчука сообщила его супруга Надежда.

"Дорогие друзья! Я и Настя благодарны всем Вам за поддержку и те красивые слова-воспоминания, которыми Вы поделились с нами. Однако чуда, которого мы все так ждали, не произошло. Пришло известие о гибели Руслана 6 января 2024 года в районе населенного пункта Работино. Капитан, командир роты противотанковых ракетных комплексов 82 отдельной десантно-штурмовой бригады. Он возвращается домой", – написала Надежда Сенчук на своей странице в Facebook 6 февраля.

2 февраля Руслану могло бы исполниться 52 года. Накануне его дня рождения дочь воина написала пронзающее душу сообщение, посвященное отцу.

"Наш самый родной, самый храбрый и лучший папа. Ты присоединился к рядам ВСУ в мае 2022 года, ведь говорил, что должен нас защищать. Ты всегда повторял, что "я там, чтобы вы здесь могли жить в мире". В канун твоего дня рождения я прошу Бога, чтобы Он вернул нам тебя, потому что уже почти месяц ты считаешься пропавшим без вести во время выполнения боевого задания", – написала она.

Однако уже через несколько дней семья узнала, что произошло непоправимое.

В Вижницком городском совете рассказали, что родился Руслан Иванович Сенчук 2 февраля 1972 года в городе Хмельницкий. Получил два высших образования. Первый диплом по специальности "география" получил в Черновицком национальном университете. Впоследствии в этом же вузе учился по специальности "государственная служба" и получил степень магистра государственной службы.

Первым местом работы Руслана Сенчука стала общеобразовательная школа в Хмельницком, где он работал педагогом-организатором. Мужчина был корреспондентом редакции хмельницкой областной молодежной газеты "Ровесник", организатором ППЗ Черновицкого центра сертификатных аукционов.

А дальше он нашел свое настоящее призвание.

В 1996-2000 годах Руслан Сенчук занимал должность начальника Вижницкого контрольно-спасательного отряда Черновицкой областной контрольно-спасательной службы. С 2000 по 2003 год – командовал Черновицким аварийно-спасательным пунктом Калушского военизированного горноспасательного отряда.

В 2006-м судьба привела его в Вижницкую райгосадминистрацию, где он на протяжении шести лет работал начальником отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта, а позже – заведующим сектором внутренней политики и связей с общественностью аппарата Вижницкой районной государственной администрации Черновицкой области

В 2012 году Руслан Сенчук вернулся к любимому делу: в течение года работал спасателем Вижницкого горного поисково-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления МЧС Украины в Черновицкой области.

Вижницкую РГА Руслан Сенчук возглавлял с апреля 2016 года, в 2019-м он был уволен "в связи с окончанием полномочий президента".

"Спокойный, порядочный, интеллигентный человек. Настоящий "очкарик". Но это только снаружи. На самом деле по профессии и в душе он был горным спасателем. Отважным и неистовым", – вспоминает о Сенчуке городской голова Днепра Борис Филатов.

С мая 2022 года свою отвагу Руслан Сенчук реализовал в защите Украины – до последнего вздоха.

Тело Героя его земляки встречают 7 февраля.

"Маршрут траурного кортежа к дому Героя будет проходить через с. Мамаевцы, с. Брусница, г. Вашковцы, с. Банилов, населенные пункты Вижницкой громады, по улицам Украинская, Шевченко, Черновола, Шухевича до площади Героев в г. Вижница. Воздать честь Герою Руслану Сенчуку можно будет, встретив его "живым коридором" по вышеупомянутому маршруту. Ориентировочный выезд кортежа из г. Черновцы в 09:30. В г. Вижница на площади Героев, ориентировочно в 11:30, состоится встреча, оказание почтения и панихида по Воину. После – дорога к родному дому", – рассказали в Вижницком городском совете.

Похоронят воина 8 февраля. Похороны начнутся в его родном доме на улице Затышной в Вижнице в 10 часов.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб "айдаровец", сын депутата Бучанского райсовета Богдан Бородай. Защитнику было 26 лет. Свой последний бой он принял на Бахмутском направлении.

Также сообщалось, что в бою с захватчиками погиб нацгвардеец из Одесской области. Андрей Чобану незадолго до гибели стал папой: у него родилась дочь.